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Клава Кока исполнила мечту фаната с ограниченными возможностями

Певица Клава Кока выступила дуэтом со слабовидящим поклонником

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klavacoca/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Клава Кока сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что исполнила мечту своего слабовидящего фаната, который хотел встретиться со своим кумиром и спеть с ней на сцене.

«Сегодня исполнила мечту слабовидящего Жени. Его мечтой было встретиться со мной и спеть. Хочется, чтобы добра в нашем мире было больше. Начинаю с себя. Тогда все мы будем сильнее», — написала Кока.

Она также поинтересовалась у подписчиков, понравилось ли им первое выступление Евгения. Судя по всему, фанатам Коки понравилось их совместное исполнение, так как певица в следующей публикации отметила, что Евгению было приятно услышать положительные отзывы.

В октябре Клава Кока раскрыла своего возлюбленного. Певица встречается с блогером Александром Повериным, с которым познакомилась в шоу «Сердце Клавы». В этом проекте звезда искала свою любовь, а мужчины со всей России пытались завоевать сердце артистки. В итоге певица выбрала Поверина. Пара встречается уже более четырех месяцев.

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