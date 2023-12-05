Музыканты «Арии» переоденутся в Дедов Морозов на своем новогоднем шоу

Рок-группа «Ария» анонсировала специальное новогоднее шоу — собственный «Новогодний огонек» (12+). Об этом сообщают организаторы мероприятия — компания TCI.

На шоу музыканты традиционно переоденутся в Дедов Морозов и исполнят необычные для себя песни — популярные советские шлягеры в «тяжелой» обработке и не только.

«Новогодние концерты «Арии» всегда проходят в уютной домашней атмосфере, чтобы каждый присутствующий смог проникнуться праздничным настроением», — рассказывают организаторы.

Шоу состоится в Известия Hall 30 декабря 2023 года.

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