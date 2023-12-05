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Музыканты «Арии» переоденутся в Дедов Морозов на своем новогоднем шоу

Группа «Ария» анонсировала собственный «Новогодний огонек»

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TCI

Рок-группа «Ария» анонсировала специальное новогоднее шоу — собственный «Новогодний огонек» (12+). Об этом сообщают организаторы мероприятия — компания TCI.

На шоу музыканты традиционно переоденутся в Дедов Морозов и исполнят необычные для себя песни — популярные советские шлягеры в «тяжелой» обработке и не только.

«Новогодние концерты «Арии» всегда проходят в уютной домашней атмосфере, чтобы каждый присутствующий смог проникнуться праздничным настроением», — рассказывают организаторы.

Шоу состоится в Известия Hall 30 декабря 2023 года.

Накануне стало известно, что свыше четверти россиян в этом году планируют потратить на новогодние подарки не менее 50 тыс. руб. За год таких граждан стало больше, тогда как тех, кто дарить подарки не намерен или рассчитывает уложиться максимум в 10 тыс. руб., стало меньше

Ранее Эдгард Запашный высказался о концерте Аллы Пугачевой в России.

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