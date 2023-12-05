«Против толстогубищных баб»: Наталья Штурм раскритиковала любительниц пластики

Певица Наталья Штурм призналась, что неоднократно корректировала форму губ. Ее цитирует портал «Страсти».

По словам 57-летней Штурм, у нее от природы пухлая нижняя губа, и она увеличивает форму верхней.

«У меня никогда не было такого перекоса, чтобы я раздувала губы, потому что мне кажется, что это для шаржа больше подходит. Для гротеска. Когда я вижу таких женщин, я думаю, ну неужели у них просто нет родственников или знакомых, которые скажут им, что этот кич — это просто вульгарщина, что это ужасно», — поделилась предположением Наталья.

Певица также раскритиковала любительниц пластики, которые свой рот используют, по ее словам, для «работы».

«Я категорически против этих вульгарных толстогубищных баб. Категорически! Хочется взгляд отвести и забыть это. Потому что, во-первых, это непропорционально. Это вульгарно и безвкусно», — заявила Штурм, назвав неприличной привычку «выносить свою половую жизнь на лицо».

Накануне Штурм во второй раз разорвала помолвку с бизнесменом-ювелиром. Певица объявила в личном блоге, что отказалась выходить за него замуж и вернула подаренное кольцо.

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