Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Против толстогубищных баб»: Наталья Штурм раскритиковала любительниц пластики

Певица Наталья Штурм призналась, что корректировала форму губ

close
100%
Личный архив

Певица Наталья Штурм призналась, что неоднократно корректировала форму губ. Ее цитирует портал «Страсти».

По словам 57-летней Штурм, у нее от природы пухлая нижняя губа, и она увеличивает форму верхней.

«У меня никогда не было такого перекоса, чтобы я раздувала губы, потому что мне кажется, что это для шаржа больше подходит. Для гротеска. Когда я вижу таких женщин, я думаю, ну неужели у них просто нет родственников или знакомых, которые скажут им, что этот кич — это просто вульгарщина, что это ужасно», — поделилась предположением Наталья.

Певица также раскритиковала любительниц пластики, которые свой рот используют, по ее словам, для «работы».

«Я категорически против этих вульгарных толстогубищных баб. Категорически! Хочется взгляд отвести и забыть это. Потому что, во-первых, это непропорционально. Это вульгарно и безвкусно», — заявила Штурм, назвав неприличной привычку «выносить свою половую жизнь на лицо».

Накануне Штурм во второй раз разорвала помолвку с бизнесменом-ювелиром. Певица объявила в личном блоге, что отказалась выходить за него замуж и вернула подаренное кольцо.

Ранее Волочкова выпустила песню о слезах бывших перед прощанием с экс-бойфрендом.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий