Оксфордский словарь назвал главное слово 2023 года

Издательство, выпускающее Оксфордский словарь английского языка, признало «rizz» главным словом 2023 года. Об этом издатель сообщил на своей странице в соцсети X.

«Наши эксперты по языку выбрали это слово в качестве интересного примера того, как язык может формироваться в отдельных социальных и возрастных группах, прежде чем получить широкое распространение в обществе», — заявили представители издательства, отметив, что ключевую роль в популяризации слова сыграло поколение Z.

Слово «rizz» может означать как шарм и привлекательность человека, так и его способность легко завести себе любовника. Выражение является сокращенной формой слова «charisma» (харизма).

В 2022-м Оксфордский словарь выбрал словом года выражение «goblin mode» («режим гоблина»). Это человеческое поведение, связанное с потаканием собственным желаниям, лени, неопрятности и жадности, когда человек отказывается соответствовать общественным нормам и ожиданиям.

Ранее слово года выбрал Кембриджский словарь английского языка. Им стало выражение «галлюцинировать».