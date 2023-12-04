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Актрису мультфильма «Незнайка на Луне» обманули на почти 600 тысяч рублей

Shot: Актрису Светлану Степченко обманули мошенники на 595 тысяч рублей

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Юрий Самолыго/ТАСС

Актриса и скрипачка Светлана Степченко стала жертвой мошенников. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, Степченко позвонил неизвестный, который представился сотрудником ФСБ. Он сообщил, что с ее банковского счета попытались перевести деньги на Украину, и пообещал, что с артисткой свяжется Центральный банк России. «Представители» банка заявили, что на скрипачку якобы оформили кредит. Они попросили перевести сумму в размере 595 тысяч рублей на указанный счет, чтобы деньги якобы не ушли мошенникам. Артистка поверила и отправила необходимую сумму.

Как отмечает Telegram-канал, Степченко оформила кредит и перевела 595 тысяч рублей на указанные данные. Только затем она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. На данный момент сотрудники правоохранительных органов ищут злоумышленников.

Светлана Степченко работает скрипачкой в Национальном филармоническом оркестре России. Однако она наиболее известна по дубляжам в мультфильмах. Она озвучивала персонажей в таких картинах как «Приключения пингвиненка Лоло», «Ежик должен быть колючим?», «Серый волк энд Красная Шапочка», «Умная собачка Соня», «Незнайка на Луне».

Ранее сообщалось, что Меладзе задолжал ФНС 1,7 миллиона рублей.

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