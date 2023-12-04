Денис Клявер признался, что верит в новогодние чудеса

Экс-солист поп-группы «Чай вдвоем» Денис Клявер признался, что до сих пор верит в новогодние чудеса. Его цитирует «Пятый канал».

Он назвал Новый год единственным оставшимся праздником из детства.

«В который я искренне верю, как мальчишка, которому было когда-то семь лет, он заглядывал под елочку, писал письма Деду Морозу. Вне зависимости от того, что я реалист, в Новый год всегда жду волшебства», — сказал Клявер на XXVIII Церемонии вручения премии «Золотой Граммофон».

Недавно Денис Клявер заявил, что группа «Чай вдвоем» будет давать гастроли после воссоединения.

«Конечно, у каждого свой сольный путь успешный, но это лишний раз доказывает, что все, что было сделано до этого, тоже оставило какой-то теплый след. Предыдущий «граммофон» «Чай вдвоем» получил за песню «Белое платье» в 2010 году. Я очень рад нашему возвращению в этом году», — отметил Клявер.

Ранее песня из российского сериала «Слово пацана» возглавила украинский топ Apple Music.