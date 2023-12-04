Песня из российского сериала «Слово пацана» возглавила украинский топ Apple Music

Песня «Пыяла» российской группы «АИГЕЛ» возглавила рейтинг самых популярных песен на Украине от Apple Music. На это обратило внимание издание «Страна.ua».

Композиция вошла в саундтрек российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». В топ-5 входит еще одна песня российского исполнителя — «Зима в сердце» группы «Моя Мишель».

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» о борьбе нескольких преступных группировок в Казани в 1980-е годы популярен на Украине — издание отмечает, что украинские пользователи социальной сети TikTok активно постят видео под саундтреки сериала и со словами героев сериала.

Накануне песня «Пыяла» заняла первое место в списке самых популярных песен мира по версии приложения Shazam. При этом группа «АИГЕЛ» в титрах «Слова пацана» не указана, хотя «Пыяла» звучит практически в каждой серии.

Ранее украинскую певицу Светлану Лободу раскритиковали за новую песню на русском языке.