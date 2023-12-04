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Песня из российского сериала «Слово пацана» возглавила украинский топ Apple Music

Песня группы «АИГЕЛ» «Пыяла» возглавила украинский топ Apple Music

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Варвара Гертье/РИА Новости

Песня «Пыяла» российской группы «АИГЕЛ» возглавила рейтинг самых популярных песен на Украине от Apple Music. На это обратило внимание издание «Страна.ua».

Композиция вошла в саундтрек российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». В топ-5 входит еще одна песня российского исполнителя — «Зима в сердце» группы «Моя Мишель».

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» о борьбе нескольких преступных группировок в Казани в 1980-е годы популярен на Украине — издание отмечает, что украинские пользователи социальной сети TikTok активно постят видео под саундтреки сериала и со словами героев сериала.

Накануне песня «Пыяла» заняла первое место в списке самых популярных песен мира по версии приложения Shazam. При этом группа «АИГЕЛ» в титрах «Слова пацана» не указана, хотя «Пыяла» звучит практически в каждой серии.

Ранее украинскую певицу Светлану Лободу раскритиковали за новую песню на русском языке.

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