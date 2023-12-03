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Мать Виктории Бони начала худеть с помощью уколов

Телеведущая Виктория Боня заявила, что ее мать худеет с помощью уколов

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victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Виктория Боня сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее мать начала худеть.

Боня рассказала, что родительница собирается сбросить лишний вес с помощью специальных уколов. Эти препараты позволят матери звезды избавиться от 15 до 20 килограммов. Телеведущая также посоветовала поклонникам проконсультироваться с доктором, если те захотели тоже им воспользоваться.

«Очень многие колют этот препарат не по показаниям врача. А для того, чтобы похудеть. Ким Кардашьян похудела именно на таких препаратах. Но это очень вредно для эндокринной системы!» — рассказала блогерша.

Боня отметила, что после применения уколов ее мать стала более бодрой, чем раньше. Более того, у нее изменился аппетит.

27 августа Боня рассказала, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей — блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Звезда также призналась, что ей случайно увеличили губы жиром, не предупредив ее об этом.

В ноябре Боня пожаловалась, что стала получать хейт в свой адрес после того, как полностью показала обновленное лицо.

Ранее Виктория Боня заявила, что Роналду следит за ее соцсетями.

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