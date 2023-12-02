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Бритни Спирс прервала день рождения для срочного визита к врачу

Певице Спирс пришлось прервать день рождения, чтобы отвезти пса к ветеринару

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britneyspears/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица Бритни Спирс прервала празднование своего дня рождения для срочного визита к врачу-ветеринару. Об этом сообщает TMZ.

Бритни Спирс отмечала день рождения накануне праздничной даты в доме своего менеджера и друга Кейда Хадсона вместе с братом Брайаном и несколькими близкими друзьями.

В два часа ночи Бритни, Кейд и Брайан вместе с собакой певицы отправились на машине в круглосуточную ветеринарную клинику. По словам очевидцев, они выглядели растерянными, Кейд был в одной пижаме и без обуви — предположительно, проблема требовала срочного решения.

Неизвестно, оставила Бритни Спирс пса в клинике или увезла с собой.

Накануне Спирс показала редкое фото своего старшего брата Брайана, который, по ее словам, занял в ее жизни место отца.

На снимке 46-летний продюсер, обычно скрывающийся от прессы и ведущий закрытую жизнь, стоит в зеленом костюме и шлеме.

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