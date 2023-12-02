Сьюзан Сарандон извинилась за антисемитские высказывания

Актриса Сьюзан Сарандон извинилась за свои высказывания, которые были расценены как антисемитские. Она объяснила слова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В ноябре во время про-палестинской демонстрации в Нью-Йорке 77-летняя актриса заявила, что после атаки группировки ХАМАС на Израиль евреи «поняли, что значит быть мусульманином в этой стране и часто подвергаться насилию».

Эти слова она назвала чудовищной ошибкой. Она объяснила, что хотела подчеркнуть свою тревогу о возросшем уровне преступлений на почве ненависти в стране.

Она признала, что ошибалась, заявляя, что евреи якобы не подвергались преследованиям, и перечислила случаи преследований и геноцида евреев в Европе и США.

Накануне сын Сьюзан Сарандон Майлз Роббинс прокомментировал ее видео с почти голой грудью, распространением которого поклонники актрисы хотели поддержать ее. В ролике, который репостят в соцсети, Сарандон сидит в кресле стилиста в спущенном с плеч халате и прозрачном бюстгальтере.

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