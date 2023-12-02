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Филипп Киркоров назвал себя «питоном» в ответ на вопрос о подарке для дочери

Певец Филипп Киркоров подарил дочери праздник на премьере фильма «Елки-10»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров на светской премьере фильма «Елки-10» в шутку назвал себя питоном в ответ на вопрос журналистов news.ru о подарке для дочери Аллы-Виктории.

«[Подарить] питона? Я сам питон. Она еще девочка, и ей сложно понять, что этот праздник и есть подарок ей, и премьера, которую создатели фильма «Елки-10» подгадали к ее дню рождения. Долго думали, какой день выбрать для премьеры, решили выбрать 1 декабря, чтобы здесь отпраздновать день рождения любимой дочери», — сказал Киркоров.

На мероприятии певец также отметил, что сама Алла-Виктория отказалась сниматься в комедии, так как категорически не хочет быть актрисой. Вместо нее в фильме «Елки-10» сыграла дочь певца Владимира Левкина Ника. Киркоров говорил, что для съемок шоураннеры были вынуждены «заснежить» его дом, а артистам пришлось «играть холод» летом. Музыкант также отметил, что давно не видел в столичном кинотеатре такого скопления российских звезд.

Киркоров воспитывает двух детей от суррогатной матери. Его старшая дочь Алла-Виктория родилась в 2011 году. В 2012-м появился на свет сын артиста. Мальчика назвали Мартин.

Ранее Киркоров рассказал, как ему удалось достичь успеха на российской эстраде.

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