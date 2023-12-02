«Был ужасно зол»: Топалов вспомнил, как Тодоренко заставила его соблюдать новогоднюю традицию

Певец Влад Топалов в разговоре с Telegram-каналом «Звездач» вспомнил, как жена Регина Тодоренко в начале отношений заставляла его соблюдать новогодние традиции.

«Регина Петровна сказала, что у нее есть какой-то ритуал, который нужно делать в Новый год. А я ненавижу ни ритуалы, ни Новый год. Тогда я был на стадии слома, но потом понял, что Регина меня пересобирала обратно», — рассказал Топалов.

Музыкант уточнил, что в рамках традиции телеведущая просила, чтобы он положил под новогоднюю елку пять предметов, которые он хочет «перенести» в следующий год. По словам певца, он был «ужасно зол» на Тодоренко и не раз спорил с ней по этому поводу, но на поводу у будущей супруги все-таки пошел.

Влад Топалов и Регина Тодоренко поженились в июле 2019 года. Их свадьба прошла в итальянском городе Сорренто. В декабре 2018 года у них появился на свет первенец — Михаил. В июле 2022-го блогерша родила второго сына Мирослава.

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