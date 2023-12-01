Актер Том Холланд назвал условие своего возвращения к роли Человека-паука из вселенной комиксов и кино Marvel. Его цитирует Collider.

По словам Холланда, он в четвертый раз сыграет Человека-паука только при наличии достойного сценария.

«Все, что я могу сказать — мы активно участвуем в переговорах о том, как потенциально может выглядеть четвертое появление моего персонажа. Сможем ли мы найти способ отдать должное персонажу — это другой вопрос», — сказал он.

Холланд уточнил, что очень трепетно относится к своему герою.

«Мне очень, очень повезло, что мы работали над франшизой, становившейся лучше и успешнее с каждым фильмом, что редкость, и я хочу защищать это наследие. Так что делать еще один просто ради того, чтобы сделать, я не буду. Нужно, чтобы все было достойно персонажа», — сказал он.

Накануне Холланд рассказал, что выявил у себя алкогольную зависимость, когда пытался взять на себя обязательство не пить месяц.

Холланд решил не пить алкоголь в январе 2022 года, чтобы принять участие в акции «Сухой январь». Это популярная в Великобритании акция, в рамках которой люди отказываются от употребления алкоголя в течение месяца.

Ранее актеру «Игры в кальмара» отрезало два пальца в инциденте с бензопилой.