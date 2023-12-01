Иосиф Пригожин рассказал, как ночевал в трубах под Павелецким вокзалом

Продюсер Иосиф Пригожин в документальном фильме «Иосиф Пригожин. Моя правда» признался, что после приезда в Москву был вынужден ночевать на улице. Об этом пишет издание «Телепрограмма».

«На вокзале я спал, на крыше дома спал, на улице спал в минус 20, укутанный», — вспомнил Пригожин.

При этом муж Валерии уточнил, что заработал на билет до столицы, работая парикмахером. Через некоторое время после приезда Пригожин устроился в техническое училище ради общежития. По словам продюсера, ему приходилось строить теплотрассы под Павелецким вокзалом.

«Я устроился теплогидроизоляровщиком. Строили теплотрассы под Павелецким вокзалом. Я иногда там в трубах даже ночевал», — рассказал Пригожин.

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