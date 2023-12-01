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Иван Охлобыстин признался, что ему печально за Андрея Макаревича*

Актер Иван Охлобыстин назвал Андрея Макаревича неплохим человеком

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Илья Питалев/РИА Новости

Актер Иван Охлобыстин признался в беседе с aif.ru, что ему «чрезвычайно печально» за эмигрировавшего из России Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом).

«Мы же им верили, мы же их песни пели. Вот возьмем Макаревича… Я сам у пионерского костра пел: «Вот новый поворот…» Это очень болезненно. И человек-то он неплохой… Ну уехал и уехал», — заявил артист.

Охлобыстин добавил, что осознал свое различие в политических взглядах с лидером группы «Машина времени» давно — еще когда Макаревич выступал против возвращения Крыма в Россию в 2014 году.

Макаревич переехал в Израиль с супругой Эйнат Кляйн после начала специальной военной операции на Украине. В конце октября рок-музыкант избавился от последней недвижимости в России, переписав свой особняк на сестру Наталью, а на сына Ивана — долю жилья на Ленинском проспекте в Москве. В апреле 2023 годв артист вышел из состава учредителей «Джем Клуба Андрея Макаревича», при этом музыкальное заведение продолжает работать. В сентябре певец закрыл ИП в России.

20 октября ФНС ликвидировала юридическое лицо группы «Машина времени», которое занималось организацией туров коллектива, из-за долгов.

Ранее Никас Сафронов назвал Клару Новикову патриоткой после выступления с флагом Украины.

*  признан в РФ иностранным агентом
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