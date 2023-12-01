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Гуф о бывшей жене: «Снял ей виллу, а она была с любовником»

Рэпер Гуф обвинил бывшую супругу в изменах

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Антон Волков/РИА Новости

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) заверил, что пытается дистанцироваться от бывшей жены Юлии Королевой в Таиланде, несмотря на появившееся в сети видео исполнителя около дома экс-супруги. Его слова передает «СтарХит».

«Никто ее по острову не ищет, я сижу у себя дома. Я делал все возможное, чтобы от нее быть как-то подальше. Я поскучал бы по Тине два-три месяца без проблем, но потом бы вернулся. Но эта тварь говорит: «У меня ретрит. Мне надо нянечке делать документы, у которой «оверстей», — заявил Долматов.

Музыкант добавил также, что недавно няня вызвала на его вечеринку сотрудников правоохранительных органов, обвинив рэпера в употреблении наркотиков. Помимо прочего, музыкант обвинил бывшую супругу в изменах, отметив, что во время их предыдущего отдыха в Таиланде Ковалева спала с любовником на вилле, которую музыкант снял ей с дочерью.

«Я снял ей виллу около себя за три миллиона рублей. За три миллиона! Я купил ей билеты сюда. А оказывается, это было просто удобно, чтобы эта вилла была между моим домом и ее любовником. То есть она спала тут с ним пока, понимаете, Тине было шесть месяцев! Подумайте об этом, поэтому я сошел с ума тогда», — признался Гуф.

29 ноября Долматов опубликовал в социальных сетях ролик, в котором попытался зайти в дом к бывшей жене Юлии Королевой. Артист пришел на территорию виллы, в которой Королева проживает с дочерью Тиной на Пхукете. Рэпер показал, что в руках он держит кастет. На видео музыкант разговаривает с охранником на английском языке. Он потребовал от мужчины впустить его в дом.

Позднее Королева пожаловалась, что Гуф угрожает жизни ее ребенка. Первая супруга Айза, в свою очередь, заявила, что Долматову нужна профессиональная помощь, чтобы побороть наркотическую зависимость.

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