Блогерша Лерчек возвращается в соцсети после оплаты долга ФНС

С семьи блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) сняли судебный запрет на использование соцсетей после погашения многомиллионного долга. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

19 ноября адвокат Лерчек Константин Третьяков заявил, что всего семья Чекалиных выплатила 500 млн рублей ФНС, тем самым полностью погасив долг перед государством. Он отметил, что для этого Чекалины произвели доплату в размере 296 млн рублей. Защитник пояснил, что задолженность удалось погасить после того, как следователь снял арест со счета Лерчек и ее мужа.

В марте Лерчек стала фигурантом уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее мужу предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. При этом адвокат блогерши утверждал, что супруги полностью погасили задолженность по налогам еще 3 мая.

В конце августа стало известно, что на Лерчек завели еще одно уголовное дело — ее подозревают в отмывании денег в особо крупном размере. По данным Telegram-канала Mash, девушка вывезла за границу 130 миллионов рублей. Отмечалось, что дело Чекалиной передали сотрудникам ГСУ СК РФ — теперь им будут заниматься на федеральном уровне из-за ущерба, который блогерша нанесла экономической системе России.

В июле в Следственном комитете Российской Федерации попросили ужесточить Чекалиной меру пресечения и отправить ее вместе с мужем под домашний арест. С 16 марта супругам Чекалиным было запрещено в том числе пользоваться интернетом и ночевать не дома.

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