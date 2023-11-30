Айза высказалась о попытке Гуфа вломиться в дом бывшей жены с кастетом

Блогер Айза в своем Telegram-канале назвала «патовой ситуацией» отношения между Гуфом (настоящее имя — Алексей Долматов) и его бывшей женой Юлией Королевой.

«Мне сильно жаль Сэма, который все это наблюдает вместе с вами, жаль Тину, которая будет это наблюдать. Жаль Олю. Жаль Юлю. И очень сильно жаль Лешу. Я совершенно не знаю, что может произойти с Лешей в любую секунду, предчувствие мое меня пугает», — написала Айза.

При этом она выразила мнение, что не может и не хочет помогать рэперу ничем кроме молитвы. Айза считает, что Гуфу нужно лечиться. По мнению блогера, рэперу поможет профессиональная сиделка, которая обеспечит круглосуточное наблюдение над музыкантом, который уже не раз пытался побороть зависимость от запрещенных препаратов.

«Леше надо лечиться: долго и упорно. Леше нужна профессиональная сиделка на постоянной основе, потому что ему просто пора уже признать свою болезнь», — высказалась Айза.

29 ноября Долматов опубликовал в социальных сетях ролик, в котором попытался зайти в дом к бывшей жене Юлии Королевой. Артист пришел на территорию виллы, в которой Королева проживает с дочерью Тиной на Пхукете. Рэпер показал, что в руках он держит кастет. На видео музыкант разговаривает с охранником на английском языке. Он потребовал от мужчины впустить его в дом.

Ранее бывшая жена Гуфа впервые вышла на связь после попытки рэпера вломиться к ней на виллу.