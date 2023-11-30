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Бывшая жена Гуфа впервые вышла на связь после попытки рэпера вломиться к ней на виллу

Блогер Юлия Королева пожаловалась, что Гуф угрожает жизни ее ребенка

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Бывшая жена Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Юлия Королева в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявила, что рэпер угрожает жизни их дочери Тины.

«Мы не можем никак повлиять на то, чтобы он улетел. Он угрожает моей жизни, угрожает жизни Тины. Он приходил в наш дом с оружием — все вы видели эти видео. Он стучался, он пытался проникнуть в дом», — высказалась Королева.

По словам девушки, сейчас она прячется на окраине острова, в то время как Гуф и его сторонники ищут ее и Тину. Королева пожаловалась на температуру 39 градусов и заявила, что не может отправиться в госпиталь даже с подозрением на коронавирус, так как боится оставить дочь одну.

Блогер заявила, что Гуф оклеветал ее. Она намерена через суд лишить рэпера родительских прав.

20 октября Алексей Долматов и Юлия Королева официально развелись в Москве.

29 ноября Долматов опубликовал в социальных сетях ролик, в котором попытался зайти в дом к бывшей жене Юлии Королевой. Артист пришел на территорию виллы, в которой Королева проживает с дочерью Тиной на Пхукете. Рэпер показал, что в руках он держит кастет. На видео музыкант разговаривает с охранником на английском языке. Он потребовал от мужчины впустить его в дом.

Ранее юрист рассказал, сможет ли Гуф отобрать у экс-супруги дочь.

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