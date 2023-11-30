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Стало известно, когда Гергиева представят новым директором Большого театра

SHOT: дирижера Валерия Гергиева завтра представят директором Большого театра

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Дирижера Валерия Гергиева завтра официально представят коллективу Большого театра в качестве нового директора. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

По данным инсайдера, нынешний руководитель культурного учреждения Владимир Урин лично представит сотрудникам нового директора. Предварительно, дирижер будет руководить объединенной дирекцией Мариинского и Большого театров.

15 ноября газета «Известия» со ссылкой на три собственных источника писала, что художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев возглавит московский театр. Издание отмечало, что глава Мариинки заменит Владимира Урина, который возглавляет театр с 2013 года. Кроме того, источники «Известий» сообщали, что Урин покинет пост по собственному желанию.

При этом 18 ноября Гергиев ответил на вопрос, возглавит ли он Большой театр фразой: «Я возглавляю Мариинский театр». А до этого также он признавался, что не искал возможности работать еще больше.

Ранее сообщалось, что Николай Цискаридзе представит собственного «Щелкунчика» после критики Большого театра.

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