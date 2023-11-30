Филипп Киркоров ответил на вопрос о значимости денег для развития карьеры артиста

Певец Филипп Киркоров в разговоре с порталом «Страсти.Ру» назвал деньги необходимой для артиста инвестицией в самого себя.

«Если расценивать, как инвестицию в самого себя, то, конечно, важны. Потому что очень важно не только зарабатывать, но и вкладывать. Я всю жизнь зарабатывал, но я и в себя всю жизнь вкладывал. Поэтому у меня нет той самой подушки безопасности, о которой так все пекутся и думают», — высказался Киркоров.

На церемонии вручения премии «Золотой граммофон» Киркоров также признавался, что любит выступать в «экзотических местах». В качестве примера исполнитель привел остров Гренада. По словам музыканта, выступление состоялось давно, однако опыт он назвал необычным.

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