Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Филипп Киркоров ответил на вопрос о значимости денег для развития карьеры артиста

Певец Филипп Киркоров назвал деньги необходимой для артиста инвестицией

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров в разговоре с порталом «Страсти.Ру» назвал деньги необходимой для артиста инвестицией в самого себя.

«Если расценивать, как инвестицию в самого себя, то, конечно, важны. Потому что очень важно не только зарабатывать, но и вкладывать. Я всю жизнь зарабатывал, но я и в себя всю жизнь вкладывал. Поэтому у меня нет той самой подушки безопасности, о которой так все пекутся и думают», — высказался Киркоров.

На церемонии вручения премии «Золотой граммофон» Киркоров также признавался, что любит выступать в «экзотических местах». В качестве примера исполнитель привел остров Гренада. По словам музыканта, выступление состоялось давно, однако опыт он назвал необычным.

Ранее Максим Матвеев показал грим для съемок детективного сериала.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий