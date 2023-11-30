Михаила Боярского могут выписать из больницы 1 декабря

Актера и певца Михаила Боярского могут выписать из Мариинской больницы 1 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, состояние Боярского стабильно и не вызывает опасений у врачей.

Как пишет «112», актер уже «очень хочет домой и быстрее выбраться из больницы».

О том, что Боярский был госпитализирован в Мариинскую больницу с инфарктом 27 ноября, сообщал телеканал 78.ru. Спустя сутки состояние народного артиста удалось стабилизировать.

29 ноября «Известия» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщали, что артисту 27 ноября провели ангиографию для отслеживания его состояния. Издание отмечает, что Боярскому провели комплексную интенсивную терапию. Врачи осуществили динамический мониторинг состояния и коррекцию метаболических нарушений.

30 ноября жена Боярского Лариса Луппиан сообщила, что его выпишут из больницы через несколько дней.

Ранее в российских аптеках заявили о дефиците популярного антидепрессанта.