Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Концерт «Алисы» отменили из-за болезни Кинчева

В Новосибирске отменили концерт «Алисы» из-за болезни фронтмена Кинчева

close
100%
Валерий Мельников/РИА Новости

Концерт российской рок-группы «Алиса» отменили в Новосибирске в день выступления. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале коллектива.

«Константин заболел. Предыдущий концерт в Барнауле вытащил силой воли, на текущий момент воля есть, но сил нет», — говорится в сообщении.

Концерт перенесли на 10 февраля 2024 года, Кинчев остался лечиться в Новосибирске.

Накануне пост-панк-группа «Буерак» за день до шоу отменила концерт в Перми.

«К сожалению, концерт в Перми переносится. Все билеты остаются действительны на новую дату, которая будет объявлена в скором времени», — пообещали представители группы.

Также концерт «Буерака» был отменен в Тюмени.

Ранее Филипп Киркоров признался, что является поклонником актера Милоша Биковича.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий