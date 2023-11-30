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Анна Седокова раскрыла свой максимальный вес

Певица Анна Седокова призналась, что максимально весила 75 кг

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annasedokova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Седокова призналась в беседе с «Пятым каналом», что максимально весила 75 килограммов.

Седокова отметила, что такой цифры на весах достигла в момент ее «нахождения на дне». По словам артистки, ей удалось похудеть после участия в проекте «Последний герой». Она отметила, что сейчас выглядит «классно».

«Я весила 67, сейчас 63-64, и это, конечно, большой шаг, большая внутренняя работа. Я горжусь собой», — поделилась исполнительница.

В июле Седокова отказалась от алкоголя и вредного питания. Она назвала это время «месяцем проработки себя, своих чувств и слабостей», а также периодом верных решений. В начале августа, на 18-й день отказа от алкоголя, Седокова рассказывала, что ей непросто ходить в рестораны и не заказывать любимые напитки.

В ноябре Седокова сообщила, что у нее случилось обострение аллергии. Звезда пожаловалась на приступ крапивницы в день, когда она собиралась посетить премию Voice. Это кожное заболевание, характеризующееся появлением аллергических реакций, волдырей, отеков и зуда на теле.

Ранее Анна Седокова показала фигуру до и после похудения.

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