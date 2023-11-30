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Дочь Александра Абдулова хочет стать режиссером

Дочь Александра Абдулова Евгения заявила, что хочет поступить на режиссера

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zhenya_abdulova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь актера Александра Абдулова Евгения впервые посетила красную дорожку. Об этом сообщает Voice.

Абдулова вышла в свет на премьеру семейной комедии «Баба Мороз и тайна Нового года». Он рассказала, что планирует стать режиссером. 16-летняя дочь актера призналась, что хочет поступить во ВГИК на режиссерский факультет. На данный момент она готовится к выпускным экзаменам в школе, практикует свои операторские навыки и снимает различные ролики.

«С начальной школы я ходила в студию. Хочу войти в историю как режиссер, чтобы меня ставили в пример», — поделилась девушка.

Абдулова призналась, что актерское мастерство ей не сильно удается. По словам дочери артиста, ее часто сравнивают с отцом из-за максимальной отдачи своему делу.

«Меня не смущают ни погодные условия, ни то, что я могу как-то себе навредить. Мы снимали недавно с ребятами в дождь, снег, гололед, мы все промокли, запачкались», — поделилась дочь актера.

Абдулова также сообщила, что скучает по отцу, которого не стало в январе 2008 года.

Ранее комик Дмитрий Хрусталев сообщил о рождении первенца.

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