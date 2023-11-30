Стас Михайлов рассказал, как похудел на 15 килограммов

Певец Стас Михайлов признался, что ему приходится всегда следить за своим весом. Об этом артист заявил в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

«Я всю жизнь борюсь [с лишним весом], с самой молодости. С шестого класса я занимался теннисом, баскетболом и др. Всю жизнь чем-то занимаюсь, потому что понимаю, что если я перестану это делать… И сейчас бегаю каждый день. Спорт обязателен», — заявил исполнитель.

Журналисты отметили, что Михайлов сильно изменился за последнее время. Тогда артист признался, что похудел на 15 килограммов. Он сделал это с помощью интервального голодания, которое однако, по признанию самого певца, подходит не всем.

«Если я сажусь есть, то ем все. За столом надо радоваться. Вредное одно или невредное, что об этом говорить, если уже сел?» — добавил Михайлов.

Певец подчеркнул, что полностью отказался от алкоголя, сладкого и мучного, отметив при этом, что может позволить с утра съесть шоколадную конфету. Михайлов посоветовал тем, кто планирует также отказаться от употребления определенной пищи, не пытаться ее чем-то заменить.

«Не надо себя успокаивать. Убирай совсем», — подытожил он.

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