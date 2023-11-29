Сестра Гуфа о скандале на Пхукете: «Ситуация под контролем»

Сестра рэпера Алексея Долматова (Гуфа) Ольга вышла на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после скандала с артистом.

Долматова попросила не форсировать события и не распространять негатив на фоне инцидента.

«Ситуация под контролем. По вопросам концертов, информация будет позже. Спасибо», — написала сестра музыканта.

29 ноября Долматов опубликовал в социальных сетях ролик, в котором попытался зайти в дом к бывшей жене Юлии Королевой. Артист пришел на территорию виллы, в которой Королева проживает с дочерью Тиной на Пхукете. Рэпер показал, что в руках он держит кастет. На видео музыкант разговаривает с охранником на английском языке. Он потребовал от мужчины впустить его в дом.

24 апреля 2023 года рэпер Алексей Долматов рассказал, что разводится с Юлией Королевой. По словам певца, он продолжит участвовать в жизни их общей дочери Тины. В мае пара воссоединилась, но ненадолго. 28 июня Гуф опубликовал личную переписку с супругой, в которой она заявляет об окончательном разрыве с артистом. 20 октября рэпер и модель расторгли брак в Москве.

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