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Сын Боярского поделился новыми подробностями о состоянии отца после инфаркта

Сын Боярского: отец находится под наблюдением врачей после инфаркта

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Народный артист РСФСР, актер и певец Михаил Боярский находится в нормальном состоянии после перенесенного инфаркта. Об этом в беседе с RT рассказал его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский.

«Лежит под наблюдением, состояние нормальное, настроение хорошее», — рассказал он.

Накануне сын Боярского подтвердил «Газете.Ru», что артист находится в больнице после перенесенного инфаркта. Он отмечал, что Боярский чувствует себя «неплохо».

О том, что актер и певец Михаил Боярский был госпитализирован в Мариинскую больницу с инфарктом 27 ноября, сообщил телеканал 78.ru. Спустя сутки состояние народного артиста удалось стабилизировать.

29 ноября «Известия» со ссылкой на знакомого с ситуацией источника сообщали, что артисту 27 ноября провели ангиографию для отслеживания его состояния. Издание отмечает, что Боярскому провели комплексную интенсивную терапию. Врачи осуществили динамический мониторинг состояния и коррекцию метаболических нарушений. Сейчас актер находится в сознании.

Ранее сообщалось, что в Петербурге отменили спектакли с участием Боярского на фоне госпитализации артиста.

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