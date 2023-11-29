Сын Боярского поделился новыми подробностями о состоянии отца после инфаркта

Народный артист РСФСР, актер и певец Михаил Боярский находится в нормальном состоянии после перенесенного инфаркта. Об этом в беседе с RT рассказал его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский.

«Лежит под наблюдением, состояние нормальное, настроение хорошее», — рассказал он.

Накануне сын Боярского подтвердил «Газете.Ru», что артист находится в больнице после перенесенного инфаркта. Он отмечал, что Боярский чувствует себя «неплохо».

О том, что актер и певец Михаил Боярский был госпитализирован в Мариинскую больницу с инфарктом 27 ноября, сообщил телеканал 78.ru. Спустя сутки состояние народного артиста удалось стабилизировать.

29 ноября «Известия» со ссылкой на знакомого с ситуацией источника сообщали, что артисту 27 ноября провели ангиографию для отслеживания его состояния. Издание отмечает, что Боярскому провели комплексную интенсивную терапию. Врачи осуществили динамический мониторинг состояния и коррекцию метаболических нарушений. Сейчас актер находится в сознании.

Ранее сообщалось, что в Петербурге отменили спектакли с участием Боярского на фоне госпитализации артиста.