Илья Авербух раскрыл свои отношения с тещей

Хореограф и фигурист Илья Авербух признался в беседе с teleprogramma.pro, что у него прекрасные отношения с тещей Юлией Арзамасовой.

Авербух уточнил, что слово «теща» ему кажется странным. Он назвал Арзамасову-старшую своим другом и товарищем. Хореограф отметил, что очень уважает мать его жены Елизаветы Арзамасовой. По словам фигуриста, Арзамасова-старшая поддерживает дочь и ее супруга, а также помогает, когда это необходимо.

«Мама Лизы очень деликатна и никогда не вмешивается в нашу жизнь. В общем, это самая образцовая теща, которая только может быть», — поделился хореограф.

Арзамасова и Авербух поженились в декабре 2020 года. Пара расписалась одном из столичных ЗАГСов в узком кругу близких. В августе 2021 года актриса родила ребенка. Мальчика назвали Львом.

В мае 2023 Арзамасова рассказала, что вместе с семьей сажает деревья. По словам звезды, эта деятельность стала семейной традицией и «приятным ритуалом». Авербух отметил, что у каждого члена семьи есть своя яблоня, которую он посадил и вырастил. Арзамасова считает, что работа на даче объединяет ее и близких.

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