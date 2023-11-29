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На участницу шоу «Пацанки» подали в суд за избиение девушки

Участницу шоу «Пацанки» Анну Тихую обвинили в избиении девушки в Москве

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Телеканал «Пятница»

На участницу шоу «Пацанки» Анну Тихую (настоящее имя — Анна Тихомирова) подали в суд. Об этом сообщает 72.ru.

Тихую обвиняют по статье 112 УК РФ «Уголовное преступление против жизни и здоровья». Ей может грозить до трех лет тюрьмы. Иск подала москвичка Надежда Терешина. По ее словам, участница «Пацанок» напала на нее на автобусной остановке в Москве. Потерпевшая отметила, что потеряла сознание после удара в лицо. Врачи диагностировали ей сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей черепа и перелом глазницы со смещением.

По словам Терешиной, между ней и Тихой не было никакого конфликта. Ее также волнуют последние публикации Тихомировой в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Девушку возмущает, что та «даже не раскаивается». В социальных сетях участница пацанок опубликовала снимок с суда заседания и назвала потерпевшую «терпилой».

«На первое заседание она не пришла, а на второе сильно опоздала. В суде я в ее сторону не смотрю, потому что боюсь ее», — заявила Терешина.

Третье судебное заседание назначено на 5 декабря.

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