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В Петербурге отменили спектакли с участием Боярского на фоне госпитализации артиста

Театр имени Ленсовета отменил спектакли с Боярским после госпитализации певца

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Театр имени Ленсовета в Санкт-Петербурге отменил спектакли с участием певца Михаила Боярского после госпитализации артиста. Об этом пишет news.ru.

«Михаил Сергеевич был госпитализирован. На данный момент спектакли с его участием отменены, артиста заменят другие актеры», — сообщили в театре.

Накануне сообщалось, что актер и певец Боярский оказался в Мариинской больнице с инфарктом. Телеканал 78.ru отмечал, артист попал в больницу 27 ноября, а спустя сутки состояние народного артиста удалось стабилизировать.

Позднее сын актера Сергей подтвердил «Газете.Ru», что артист находится в больнице после перенесенного инфаркта. Он отметил, что Боярский чувствует себя «неплохо».

«Да, это так. Отец перенес инфаркт, сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате», — сказал Боярский-младший.

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