Филипп Киркоров рассказал, как к нему относилась мать Аллы Пугачевой

Певец Филипп Киркоров на светской премьере комедии «Теща» рассказал, что мать Аллы Пугачевой подталкивала певицу к браку с ним. Об этом пишет kp.ru.

«У меня была прекрасная теща, мама Аллы Зинаида Архиповна, она любила меня. Все время говорила: «Аллочка, посмотри, какой мальчик хороший, обрати на него внимание», — вспомнил Киркоров.

На мероприятие певец пришел в компании продюсера Татьяны Тур. Во время беседы с представителями прессы Киркоров обнимал женщину и даже назвал ее своей богиней.

В октябре певица Любовь Успенская заявила, что Киркоров делал ей предложение в Америке. На тот момент артистка была замужем. По словам певицы, через неделю после этого события Киркоров женился на Алле Пугачевой.

В ноябре Киркоров опроверг, что делал предложение Успенской. Певец назвал слова коллеги ее «похотливыми мыслями». Исполнитель отметил, что звал под венец множество звезд, но не ее. Киркоров предположил, что, возможно, Успенская хотела за него выйти замуж, однако он не видел себя рядом с ней.

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