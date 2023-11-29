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Юморист Гарик Харламов рассказал, как он иронизировал над Ларисой Гузеевой

Юморист Гарик Харламов признался, что иронизировал над Ларисой Гузеевой

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garikkharlamov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Юморист Гарик Харламов признался, что телеведущая Лариса Гузеева до съемок фильма «Теща» думала, что он ее ненавидит. Об этом актер поделился в интервью kp.ru.

Он пояснил, что начал промокампанию фильма в своих социальных сетях пять лет назад, когда еще не знал, что ему придется сыграть в картине с Гузеевой. Юморист выкладывал видео с нарезками из передачи «Давай поженимся», где иронизировал над ее ведущими, в том числе над Гузеевой.

«Самое большое количество просмотров всегда собирали именно эти ролики. Лариса даже думала, что я ее ненавижу, хотя там никаких оскорблений в ее адрес не было. И никакой личной неприязни я к ней никогда не испытывал, — мы даже не были в тот момент знакомы!» — отметил Харламов.

Артист также отметил, что Гузеева не забыла профессию актрисы за девять лет, пока не снималась в кино.

«Это как научиться кататься на велосипеде. Если научился, а потом 20 лет не катался, все равно потом сядешь, проедешь пару кругов и все вспомнишь», — сказал он.

Харламов и Гузеева вместе снялись в проекте Аскара Узабаева «Теща». В фильме также сыграли Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев, Никита Тарасов.

В конце октября Харламов признался, что ему было тяжело начинать общение с Гузеевой на съемках фильма. Однако, по словам Харламова, им удалось найти общий язык. Комик подчеркнул, что во время совместных съемок актеры даже стали близкими друзьями.

Ранее Гарик Харламов рассказал, какие отношения складывались между ним и его тещами.

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