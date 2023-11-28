Песня «АИГЕЛ» поднялась на вторую строчку всемирного топ-чарта Shazam

Песня «Пыяла» группы «АИГЕЛ» поднялась на вторую строчку мирового чарта сервиса по определению звучащей музыки Shazam. Об этом представители группы рассказали в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Пыяла» уже на 2 строчке всемирного топ-чарта Shazam! Спасибо, что ищете нашу музыку!» — написали они.

Накануне в титрах сериала «Слово пацана» не стали указывать группу «АИГЕЛ». По данным СМИ, в титрах каждой серии шоураннеры указывают авторов песен, даже если треки звучали в кадре всего несколько секунд. При этом группа «АИГЕЛ» в титрах не указана, хотя «Пыяла» звучит практически в каждой серии.

В сентябре прошлого года группа «АИГЕЛ» отменила все концерты в стране, сославшись на давление властей. Коллектив заявил, что 1 сентября попал «в список артистов, концерты которых не рекомендованы на территории РФ». «Клубы городов вынуждены отменить наши выступления под давлением властей», — рассказывали артисты, разрешив поклонникам сдавать билеты.

Ранее автор «Ведьмака» высказался о выборе Кавилла на роль Геральта.