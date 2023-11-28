Создателей «Форсаж 9» оштрафовали из-за несчастного случая с каскадером

Суд Великобритании оштрафовал продюсеров фильма «Форсаж 9» на сумму более $1 млн из-за несчастного случая с каскадером. Об этом сообщает Variety.

Издание подчеркивает, что дочерняя компания студии Universal Pictures под названием FF9 Pictures Limited признала себя виновной в нарушении закона об охране труда в Великобритании.

В 2019 году каскадер Джо Уоттс упал с высоты на бетонный пол, получив перелом черепа и черепно-мозговую травму. В результате расследования выяснилось, что дублер упал не из-за собственной ошибки, а вследствие разрыва страховочного троса.

В Управлении по охране труда Великобритании заявили, что FF9 Pictures Limited не учла, что канат может порваться, а также не провела проверку ремня безопасности Уоттса. Представитель организации подчеркнул, что при выполнении трюков важно не предотвратить падение, а свести к минимуму риск получения травмы.

Суд встал на сторону обвинения, оштрафовав компанию более чем на $1 млн.

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