Дженнифер Лоуренс ответила на слухи о пластике

Актриса Дженнифер Лоуренс ответила на слухи о якобы сделанных ею пластических операциях. О пластике она поговорила со звездой реалити-шоу, предпринимательницей Кайли Дженнер в беседе для Interview.

По словам Лоуренс, вопреки слухам, она не прибегала к пластике глаз, а ее внешность — заслуга грамотного макияжа.

«Макияж может сделать что-то невообразимое. Я работаю с визажистом Хунгом Ванго, который красит губы за их контуром, и называю его пластическим хирургом — все несколько месяцев, что мы с ним начали сотрудничать, мне говорят, что я сделала что-то с глазами», — делится 33-летняя звезда.

Звезда также указала на то, что лицо человека с возрастом меняется по естественным причинам.

Ранее Лоуренс вышла в свет в элегантном платье Christian Dior. Актриса посетила церемонию вручения почетной премии модного журнала для женщин WWD в Нью-Йорке. Мероприятие проходило на площадке Casa Cipriani на Манхэттене.

Ранее Дженнифер Лопес посвятила второй альбом своему мужу Бену Аффлеку.