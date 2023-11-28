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The Prodigy изменили текст своего хита из-за обвинений в пропаганде насилия над женщинами

Группа The Prodigy изменила текст хита «Smack My Bitch Up» спустя 26 лет

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Laura bambam W/YouTube

Коллектив The Prodigy изменил текст песни «Smack My Bitch Up» спустя 26 лет после выхода трека. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, на двух концертах вокалист группы Максим Реалити не стал повторять строчку: «Smack My Bitch Up», — которая и дала название композиции. В буквальном переводе эта фраза означает: «Отметелю мою [девушку], а в сленговом значении подразумевает употребление наркотиков. Вместо этого музыкант дважды произнес: «Change my pitch»(в переводе — «Становлюсь властелином мира»).

Оригинальная песня, ставшая хитом в 1997 году, обвинялась в разное время в пропаганде домашнего насилия и запрещенных веществ. В 2010-м году композицию признали самой противоречивой песней всех времен. Национальная организация «За Женщин», в свою очередь, критиковала The Prodigy за то, что коллектив популяризировал насилие над женщинами, выставляя это как «форму развлечения».

Неясно, почему The Prodigy решили изменить текст трека спустя 26 лет с момента его выхода. При этом The Sun связывает это с тем, что в 2019 году не стало вокалиста группы Кита Флинта.

Ранее сообщалось, что на выставке про «Короля и шута» попытались украсть футболку Sex Pistols.

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