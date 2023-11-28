Люся Чеботина ответила на обвинения в пластике

Певица Люся Чеботина отреагировала на обвинения в пластических операциях и неестественной красоте. Артистка оставила комментарий под постом Telegram-канала Super.

В видеозаписи, опубликованной изданием, певица рассуждает о том, что большинство девушек на эстраде обладают природной красотой и не нуждаются в пластике. Комментаторы заподозрили, что звезда лукавит, но в ответ та заявила, что не увеличивала губы и не удаляла комки Биша.

«Ну мне же, наверное, лучше знать, что я делала, а что нет. Позорно обвинять и наговаривать на человека, не будучи уверенным в своей правоте», — заявила она.

Накануне Чеботина назвала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) лицемерами фанатов, осудивших ее за публикацию фотографии в шубе из рыси.

«Уважаемые защитники животных в комментариях под моим постом. У вас кожаная обувь и сумки. Вы едите шашлык и любите борщ с мясом. Не стоит лицемерить, отказывайтесь тогда от всего вышеперечисленного», — написала исполнительница.

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