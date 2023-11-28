Худрука Воронежского Камерного театра могли уволить за критику СВО

Художественного руководителя Воронежского Камерного театра Михаила Бычкова могли уволить из-за критики СВО. Об этом сообщает телеканал «360».

Активист Андрей Згонников из «Отцов России» подчеркнул, что подписывал петицию об освобождении худрука от должности. По его словам, Бычков «проводил гей-парады, замаскированные под шествия по мотивам сказок Пушкина», а также выступал с «непоследовательной и однобокой» позицией по СВО.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, в свою очередь, поддержал решение регионального Минкульта об отстранении Бычкова от должности. Он отметил, что «у человека есть право говорить, что он хочет, но при этом не надо занимать государственную должность».

23 ноября сообщалось, что труппа Воронежского Камерного театра обратилась к Путину из-за увольнения худрука. Артисты заявили, что ошеломлены увольнением Бычкова. По их мнению, данное решение выглядит как ошибка, «которая не принесет театру ничего, кроме разрушения».

21 ноября коллективу Камерного театра стало известно об увольнении Бычкова «в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица решения о прекращении трудового договора». По словам труппы театра, Бычкову сообщили об этом решении за два часа до окончания его последнего рабочего дня без объяснения причин. Михаил Бычков основал театр в 1993 году и с тех пор возглавлял культурное учреждение.

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