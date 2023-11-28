Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Филипп Киркоров публично раскрыл свои чувства к Ларисе Гузеевой

Певец Филипп Киркоров упал на колени перед Ларисой Гузеевой

close
100%
fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Филипп Киркоров побывал на премьере фильма «Теща», где одну из главных ролей сыграла телеведущая Лариса Гузеева. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

«Обожаю», — сказал ей исполнитель, встав на колени перед звездой.

Гузеева, в свою очередь, во время своего слова на презентации фильма призналась, что «купалась в мужской любви» во время съемок.

«Особенно от продюсеров. Не верьте никому, что продюсеры — зло... Особенно если фамилия Вайнштейн», — пошутила артистка.

Лариса Гузеева вместе с юмористов Гариком Харламовым снялись в семейной комедии Аскара Узабаева «Теща». Премьера ленты запланирована на 30 ноября. По сюжету героиня Гузеевой Ольга Николаевна главная дома и на работе, а единственный, кто нарушает порядок в ее жизни, — зять (Харламов). Также в фильме сыграли Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев, Никита Тарасов и другие.

Недавно Харламов вспомнил, как злил телеведущую на съемках проекта. Он признался, что часто опаздывал на съемки. При этом телеведущая не ругала его за непунктуальность, хотя, считает Харламов, «настроение у нее портилось». Несмотря на это, комик признался, что их первая встреча с Гузеевой прошла «максимально приятно».

Ранее Киркоров сделал предложение продюсеру Татьяне Тур.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий