Звезда фильма «Я шагаю по Москве» перенес сложную операцию

Звезда фильма «Я шагаю по Москве», народный артист России Евгений Стеблов перенес госпитализацию. Об этом 77-летний актер рассказал в беседе с интернет-изданием «Абзац».

По его словам, ему сделали сложную операцию, однако свой диагноз он называть отказался.

«Я был в больнице, делал операцию. Теперь вот восстанавливаюсь дома. Ничего катастрофического не произошло – все в рамках возрастных изменений. Сейчас чувствую себя более-менее хорошо», — сказал Стеблов.

Евгений Стеблов стал популярен в 1963 году благодаря культовому фильму «Я шагаю по Москве». Актер снимался в картинах «По семейным обстоятельствам», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: собака Баскервилей» и других. Он также является первым зампредом Союза театральных деятелей России.

8 ноября в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали народную артистку России, актрису Раису Максимову, которая служит в МХТ имени Чехова. По данным родственников, бригаду скорой помощи вызвали из-за ухудшения состояния здоровья 93-летней актрисы: она жаловалась на слабость и сильное головокружение.

Ранее сообщалось, что в Москве госпитализировали экс-замсекретаря Совбеза Рубанова.