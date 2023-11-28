Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Киркоров раскрыл, как поддерживает себя в форме

Певец Филипп Киркоров рассказал, что занимает спортом вместе с инструкторами

close
100%
fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Филипп Киркоров рассказал в беседе с NEWS.ru, что поддерживает форму с помощью спорта.

Киркоров рассказал, что занимается фитнесом вместе с инструкторами.

«У меня инструктор и по приседаниям, и по всему остальному. Это труд!» — рассказал артист.

В ноябре 2023 года Киркоров признался, что выступит в кабаре, где звезды танцуют обнаженными. Он объяснил, что хочет показать результаты своих многочисленных пластических операций у хирурга Тимура Хайдарова.

В марте 2023 года Киркоров прошел несколько пластических операций на животе и лице. Также хирург звезды сделал ему коррекцию позвоночника и сформировал пресс с помощью специального аппарата. В сентябре Киркоров показал обновленный пресс журналистке Ксении Собчак в клинике Хайдарова.

В ноябре телеведущая Анфиса Чехова восхитилась внешностью Филиппа Киркорова после пластики. Она призналась, что каждый раз удивляется тому, как хорошо выглядит Киркоров. Звезда заявила, что завидует певцу.

Чехова поинтересовалась, какие косметические процедуры делает артист, чтобы так хорошо выглядеть. Киркоров посоветовал любить себя.

Ранее Филипп Киркоров ответил, пойдет ли он на спектакль с участием Орнеллы Мути в Москве.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий