Киркоров раскрыл, как поддерживает себя в форме

Певец Филипп Киркоров рассказал в беседе с NEWS.ru, что поддерживает форму с помощью спорта.

Киркоров рассказал, что занимается фитнесом вместе с инструкторами.

«У меня инструктор и по приседаниям, и по всему остальному. Это труд!» — рассказал артист.

В ноябре 2023 года Киркоров признался, что выступит в кабаре, где звезды танцуют обнаженными. Он объяснил, что хочет показать результаты своих многочисленных пластических операций у хирурга Тимура Хайдарова.

В марте 2023 года Киркоров прошел несколько пластических операций на животе и лице. Также хирург звезды сделал ему коррекцию позвоночника и сформировал пресс с помощью специального аппарата. В сентябре Киркоров показал обновленный пресс журналистке Ксении Собчак в клинике Хайдарова.

В ноябре телеведущая Анфиса Чехова восхитилась внешностью Филиппа Киркорова после пластики. Она призналась, что каждый раз удивляется тому, как хорошо выглядит Киркоров. Звезда заявила, что завидует певцу.

Чехова поинтересовалась, какие косметические процедуры делает артист, чтобы так хорошо выглядеть. Киркоров посоветовал любить себя.

Ранее Филипп Киркоров ответил, пойдет ли он на спектакль с участием Орнеллы Мути в Москве.