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Харламов о возможности третьего брака: «Двух пока достаточно»

Комик Харламов признался, что пока не готов снова жениться

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garikkharlamov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер и комик Гарик Харламов признался в беседе с Super, что пока не готов жениться в третий раз.

«Подождите, мне двух пока достаточно. Я об этом не думал даже, честно говоря. Тем более там теща еще, нет», — заявил артист.

Харламов был женат дважды. Его первой супругой была предпринимательница Юлия Лещенко. Они были в браке с 2009 по 2013 год. В 2013-м комик женился на актрисе Кристине Асмус. Через год у них родилась дочь. Девочку назвали Анастасией.

В 2020 Гарик Харламов и Кристина Асмус официально развелись. Процесс длился четыре месяца, поскольку судья постоянно отводила время на примирение. По словам адвоката Асмус Марины Дубровской, резидент Comedy Club несколько месяцев пытался наладить отношения, но актриса настаивала на разводе.

Харламов рассказывал, что хотел растить Анастасию в полной семье, чтобы девочка не повторила его опыт, и несколько лет это удерживало юмориста от развода, но потом супруги поняли, что им лучше разойтись.

После развода Асмус начала встречаться с коллегой Романом Евдокимовым, а шоумен — с артисткой Екатериной Ковальчук, которая на 12 лет его моложе.

Ранее Харламов рассказал, зачем злил Гузееву на съемках.

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