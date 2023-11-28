Филипп Киркоров ответил, пойдет ли он на спектакль с участием Орнеллы Мути в Москве

Певец Филипп Киркоров не сможет пойти на спектакль «Бетховен. Героическая жизнь гения», главную роль в котором сыграет итальянская актриса Орнелла Мути. Об этом он рассказал в беседе с kp.ru.

«Если бы не «Золотой граммофон» и «Песня года» я бы, конечно, сходил. Но начались новогодние праздники, съемки. Каждый день мероприятия, поэтому я доберусь до Италии», — сказал артист.

По данным газеты, накануне российские журналисты показали актрисе фотографию Киркорова, с которым она знакома. Однако она не сразу его узнала, но после решила отправить ему свой автограф на его фотографии. Певцу снимок передали на премьере фильма «Теща». Выяснилось, что он не знал о визите актрисы в Москву.

«Орнелла Мути? Серьезно? Великая Орнелла Мути? Да вы что! Разыгрываете?» — сказал он.

Спектакль «Героическая жизнь гения», посвященный Бетховену, пройдет в Театре на Таганке в Москве.

28 ноября сообщалось, что дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория отказалась фотографироваться на красной дорожке на премьере фильма «Теща». Певец попытался уговорить ее, но та отказалась позировать перед камерами.

Ранее Орнелла Мути рассказала, зачем приезжает в Россию.