Пресняков объяснил, почему отмечает Новый год в середине января

Музыкант Владимир Пресняков-младший признался в беседе с «Пятым каналом», что начинает отмечать Новый год 15 января, а не первого.

Пресняков объяснил, что это связано с работой. Однако певец уточнил, что не любит называть подобную концертную деятельность «работой». По его словам, «артисты так устроены». Музыкант уверен, что он и его коллеги должны петь в Новый год. Исполнитель признался, что уже «не может» по-другому проводить эти дни.

«Я как-то один раз пробовал встретить Новый год без выступления, это было очень скверно и плохо, потому что я не умею этого делать, поэтому мы напились, напелись, так что мы сидим и смеемся просто», — поделился артист.

В ноябре Пресняков-младший рассказал, что его старший сын Никита боялся прославиться как «внук Пугачевой».

Пресняков отметил, что у старшего сына было «до неадекватности» чувство ответственности за то, что он родился в династии музыкантов. Артист вспомнил, как Никиту никто не называл по имени. Он был известен как «внук Пугачевой». Из-за этого у молодого человека появился «бзик» на то, чтобы добиваться всего самому.

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