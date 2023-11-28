Киркоров не смог уговорить дочь сфотографироваться на красной дорожке

Дочь певца Филиппа Киркорова отказалась фотографироваться на красной дорожке. Об этом сообщает «Пятый канал».

Киркоров вместе с детьми посетил премьеру фильма «Теща». Алла-Виктория не стала сниматься на красной дорожке. Певец попытался уговорить ее, но та отказалась позировать перед камерами.

«Ну, с краешка, две минуты, сделаем и все. Ну, пойдем», — уговаривал артист.

Киркоров воспитывает двух детей от суррогатной матери. Его старшая дочь Алла-Виктория родилась в 2011 году. В 2012-м появился на свет сын артиста. Мальчика назвали Мартин.

В июне стало известно, что сын Киркорова нарисовал собственную коллекцию одежды. Вдохновительницей для нарядов послужила его сестра Алла-Виктория. В день рождения мальчика — 29 июня — состоялся грандиозный показ его первой коллекции.

Дизайнер Аника Керимова сообщила, что на коллекцию Мартина ушло более десяти миллионов рублей. Она похвалила Киркорова-младшего за старания. Керимова отметила, что у мальчика настоящий талант, и у него есть шансы стать успешным дизайнером.

Ранее Киркоров заявил, что свел Бузову и Даву в Китае.