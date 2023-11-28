Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Киркоров не смог уговорить дочь сфотографироваться на красной дорожке

Дочь Киркорова Алла-Виктория отказалась фотографироваться на красной дорожке

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Дочь певца Филиппа Киркорова отказалась фотографироваться на красной дорожке. Об этом сообщает «Пятый канал».

Киркоров вместе с детьми посетил премьеру фильма «Теща». Алла-Виктория не стала сниматься на красной дорожке. Певец попытался уговорить ее, но та отказалась позировать перед камерами.

«Ну, с краешка, две минуты, сделаем и все. Ну, пойдем», — уговаривал артист.

Киркоров воспитывает двух детей от суррогатной матери. Его старшая дочь Алла-Виктория родилась в 2011 году. В 2012-м появился на свет сын артиста. Мальчика назвали Мартин.

В июне стало известно, что сын Киркорова нарисовал собственную коллекцию одежды. Вдохновительницей для нарядов послужила его сестра Алла-Виктория. В день рождения мальчика — 29 июня — состоялся грандиозный показ его первой коллекции.

Дизайнер Аника Керимова сообщила, что на коллекцию Мартина ушло более десяти миллионов рублей. Она похвалила Киркорова-младшего за старания. Керимова отметила, что у мальчика настоящий талант, и у него есть шансы стать успешным дизайнером.

Ранее Киркоров заявил, что свел Бузову и Даву в Китае.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий