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Киркоров о воссоединении Бузовой и Давы: «Делал все»

Певец Киркоров заявил, что свел Бузову и Даву в Китае

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Пресс-служба ТНТ

Певец Филипп Киркоров заявил, что делал все для воссоединения артистки Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна (Давы). Об этом сообщает Super.

Киркоров признался, что приложил усилия для примирения Бузовой и Давы на съемках шоу «Сокровища императора» в Китае. Артист считает, что ему удалось свести экс-возлюбленных.

«Я их и свел на этом проекте. Я подтолкнул друг к другу. Думаю, что у меня это получилось», — поделился певец.

В 2019 году Бузова начала встречаться с блогером Давидом Манукяном (Давой). В 2021 году пара рассталась. Звезда рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.

В октябре сообщалось, что Бузова и Дава снялись вместе в реалити-шоу «Сокровища императора», пара впервые появилась на одном проекте после расставания. Съемки проходили в Китае. Бузова выступила в качестве ведущей, а Манукян оказался участником. После участия в проекте Дава снова подписался на соцсети певицы. Он активно ставит ей «лайки», чем вызывает подозрения у подписчиков экс-пары.

23 ноября Бузова пошутила, что Манукян скучает по ней. Это случилось после того, как в сети опубликовали ролик, в котором Дава исполняет в караоке композицию певицы «Водица».

Ранее Бузова объяснила, почему смотрит на зубы на первом свидании.

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