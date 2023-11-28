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Гарик Харламов пошутил про идеальную жену

Комик Гарик Харламов признался, что не представляет свою будущую жену

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Юморист Гарик Харламов в разговоре с aif.ru признался, что не может представить себе жену мечты.

«До того, как я пойму — какая теща моей мечты, я должен понять — какая жена моей мечты. Давайте начнем с жены! А потом на тещу перейдем», — пошутил Харламов.

Харламов и Гузеева вместе снялись в проекте Аскара Узабаева «Теща». Телеведущая рассказывала, что изначально сомневалась, соглашаясь на роль в ленте, поскольку равнодушна к жанру комедии. В фильме также сыграли Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев, Никита Тарасов. По сюжету героиня Гузеевой Ольга Николаевна главная дома и на работе, а единственный, кто нарушает порядок в ее жизни, — зять (Харламов).

В октябре Харламов признался, что ему было тяжело начинать общение с Гузеевой на съемках фильма «Теща». Позже им удалось найти общий язык. На одном из своих недавних выступлений юморист и вовсе признался Гузеевой в любви со сцены.

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