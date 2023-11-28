«Мой алмаз»: Киркоров заявил о натуральности исправленных Хайдаровым ягодиц

Певец Филипп Киркоров в разговоре с порталом «Утро.Ру» заявил, что его обновленные ягодицы — натуральные.

«Тимур – мой инструктор по приседаниям, еде и всему остальному. Хорошая фигура – это всегда большой труд. Хотя моя попа – натуральная. Просто Тимурчик чуть подкорректировал то, что было когда-то в молодости, но благодаря бутербродам и газированным напиткам превратилось с годами не в то, что надо», — пояснил Киркоров.

При этом музыкант считает, что его ягодицы — это алмаз, который превратился в бриллиант, благодаря действиям пластического хирурга Тимура Хайдарова. Киркоров также рассказал, как выступит в московском кабаре Crave. По словам певца, на шоу он будет одетый и «не очень одетый».

В марте Киркоров прошел несколько пластических операций на животе и лице. Также хирург звезды Тимур Хайдаров сделал ему коррекцию позвоночника и сформировал пресс с помощью специального аппарата. В сентябре Киркоров показал обновленный пресс журналистке Ксении Собчак в клинике Хайдарова.

В ноябре Киркоров признался, что выступит в кабаре, где звезды танцуют обнаженными. Он объяснил, что хочет показать результаты своих многочисленных пластических операций у хирурга Тимура Хайдарова.

Ранее зрители подрались на концерте группы «Любэ» в Кемерово.