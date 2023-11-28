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Группу «АИГЕЛ» не указали в титрах популярного сериала, несмотря на успех саундтрека

В титрах сериала «Слово пацана» не указали написавшую саундтрек группу «АИГЕЛ»

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АИГЕЛ/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

В титрах сериала «Слово пацана» не стали указывать группу «АИГЕЛ», чей трек «Пыяла» стал саундтреком к проекту. Об этом пишет 116.ru.

По данным СМИ, в титрах каждой серии шоураннеры указывают авторов песен, даже если треки звучали в кадре всего несколько секунд. При этом группа «АИГЕЛ» в титрах не указана, хотя «Пыяла» звучит практически в каждой серии. Несмотря на это, песня коллектива стала достаточно популярной в мировом чарте Shazam: в России трек закрепился на первом месте в недельном рейтинге.

В сентябре прошлого года группа «АИГЕЛ» отменила все концерты в стране, сославшись на давление властей. Коллектив заявил, что 1 сентября попал «в список артистов, концерты которых не рекомендованы на территории РФ». «Клубы городов вынуждены отменить наши выступления под давлением властей», — рассказывали артисты, разрешив поклонникам сдавать билеты.

Ранее на выставке про «Короля и шута» попытались украсть футболку Sex Pistols.

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